الصين تحظر البث المباشر عبر الإنترنت

قالت شبكات التواصل الاجتماعي الصينية الثلاث “ويبو و AFCUN وiFeng”، إنها تلقت أوامر مباشرة من الحكومة بحجب خدمات البث المباشر للفيديو والصوتيات عبرها.

وأعلنت هيئة تنظيم وإدارة وسائل الإعلام الصينية، أن القرار جاء بعد خروج المحتوى الذي يتم تداوله عبر الشبكات الاجتماعية الثلاث عن السياق المحدد الذي وضعته الحكومة فيما يخص الدعاية السياسية للامبراطورية.

ووفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، تقدر أرباح المستخدمين من البث المباشر بحوالي 9 مليارات دولار في عام 2016، حيث إن عددًا كبيرًا من المؤثرين والمشاهير يعتمدون على خدمات البث المباشر للتواصل مع متابعيهم.

وتحاول الصين باستمرار إحكام سيطرتها على الوضع في الإنترنت داخل حدودها عبر استخدام تطبيق يعتبر من أشرس أنظمة الرقابة الأمنية على الإنترنت.

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