جريمة مروعة في مصياف : أم تقوم بإغراق ابنتها البالغة من العمر عاماً واحداً في ” خزان المياه ” !

قتلت أم طفلتها الرضيعة، البالغة من العمر عاماً واحداً، يوم الثلاثاء (20/6)، عن طريق إغراقها بخزان المياه، في قرية بعرين بريف مصياف، غربي حماة.

وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام موالية، إن والدي الطفلة (تولين) كانا يستعدان للنزول إلى مدينة مصياف لاستلام “معونة”، تاركين رضيعتهم التي تنام لفترات طويلة في المنزل، على أن يقوم أهل الزوج بالاطمئنان عليها بشكل متواصل.

وبعد توجه الوالدين إلى منزل أهل الزوج لوضع ابنهم الأول، البالغ من العمر ثلاث سنوات، تذرعت الأم بنسيان شيء ما في المنزل، وذهبت لتنفذ جريمتها، وخلال عشر دقائق، ذهبت الأم إلى البيت وقامت بلف رقبة الطفلة ببنطال قطني، ثم قامت بإغراقها بالخزان قبل أن تعود إلى بيت أهل زوجها.

وبعدما توجه الأهل إلى مصياف، ذهب ذوو الزوج إلى المنزل للاطمئنان على الصغيرة، إلا أنهم لم يجدوها، وبعد بحث طويل من قبل الجيران والأهل، وجدوا الطفلة داخل الخزان وقد فارقت الحياة، وخلال 24 ساعة من الجريمة تبين أن الأم هي التي قامت بقتل طفلتها.

وتعددت الروايات حول الأسباب التي دفعت الأم لارتكاب جريمتها، فبينما تحدثت إحداها عن ضمور عقلي لدى الطفلة دفع الأم للتخلص منها، أشارت ثانية إلى أن الطفلة ليست ابنة أبيها، وأن الأم ارتكبت الجريمة بالتورط مع أبيها الحقيقي المتواري عن الأنظار.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة المعلومات التي نشرها الإعلام الموالي، من مصادر مستقلة أو موثوقة.

* الصورة : شبكات وصفحات إخبارية موالية – فيسبوك

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