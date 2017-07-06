بالفيديو .. حفل زفاف في لبنان يتحول إلى مأساة

تحول حفل زفاف في #لبنان الى مأتم ومشهد مأساوي بعد أن تسبب الرصاص الطائش من أحد المحتفلين بإصابة المصور الذي كان في العرس المقام في بلدة “بتغرين” في قضاء المتن بجبل لبنان.

وحسب الفيديو الذي اوردته صحيفة القدس العربي، فان أحد الحضور يظهر وهو يطلق النار في الهواء “ابتهاجاً”، إلا أنه لم يتمكن من السيطرة على سلاحه الذي اشهره عالياً، فما كان منه إلا أن أصاب مصور الزفاف ويدعى ريمون مجاعص.

ولم تنته القصة هنا، بل عمد مناصرو مطلق النار إلى التعدي على طاقم المستشفى الذي نقل إليه المصور الجريح ليل الجمعة السبت، دون معرفة تفاصيل الاعتداء.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أنه تم توقيف المدعو جوزيف صليبا (مطلق النار) من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن.