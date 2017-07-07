ألمانيا : السجن 3 سنوات للرجل الذي ركل امرأة بوحشية في مترو برلين

ألمانيا : السجن 3 سنوات للرجل الذي ركل امرأة بوحشية في مترو برلين

قضت محكمة ولاية برلين الخميس بالسجن عامين و11 شهراً لمواطن بلغاري، كان قد ركل امرأة بوحشية على سلم إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة الألمانية.

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت ركل الرجل المرأة بوحشية في ظهرها على سلم محطة مترو هيرمان شتراسه بحي نوي كولن في تشرين أول/ أكتوبر عام 2016.

واعتقلت الشرطة الألمانية الرجل الذي عُرف فقط باسم سفيتوسلاف إس في كانون الأول/ ديسمبر 2016.

ونشرت الشرطة مؤخراً شريط فيديو خاصاً بإحدى كاميرات المراقبة بالمحطة يظهر رجلاً يقترب من شابة من الخلف ويركلها بقوة لتقع أسفل درج المحطة.

وأصيبت الشابة التي تبلغ من العمر 26 عاماً بكسر في ذراعها وبجرح في رأسها جراء الحادث.

يُشار إلى أن الاعتداء الوحشي كان قد أثار موجة غضب عارمة في ألمانيا، بعد نشر فيديو كاميرات المراقبة، وفجر الموضوع نقاشاً ساخناً حول أسباب هذا الاعتداء غير المبرر وسبل مكافحة مثل هذه الظواهر. (DPA-REUTERS-DW)