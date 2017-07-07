ليونيل ميسي يتبرع ببقايا طعام حفل زفافه لجمعيات خيرية

قال مصدر من داخل بنك الأطعمة بمدينة روزاريو الأرجنتينية، إن المشروبات والوجبات الخفيفة المتبقية من حفل زفاف النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي و #أنتونيلا_روكوزو سيتم التبرع بها لجمعيات خيرية من خلال البنك.

وأوضح المدير التنفيذي لبنك الأطعمة، بابلو ألغراين: “وصلت الكميات منذ 15 دقيقة للمخزن ويتم ترتيبها في الوقت الحالي .. لا نعلم تحديداً الكمية”.

وأرسل منظمو حفل زفاف ميسي وروكوزو الذي أقيم الجمعة الماضي بمدينة روساريو، اليوم المشروبات والأطعمة المتبقية من الحفل لبنك الأطعمة، وهي المؤسسة المنوطة بتخزين وتصنيف الأطعمة خارج الدائرة التجارية، لتوزيعها على المؤسسات الخيرية.

وأضاف المسؤول: “أوضحنا لمنظمي الحفل أنه باستطاعتنا استلام المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة، أما المشروبات الكحولية فسنغيرها مقابل المال، لا يمكننا تسليمها”.

وسيبحث البنك، الذي يوزع وفقاً لموقعه الرسمي الإلكتروني نحو 3.2 مليون نوع من الأطعمة على 185 مؤسسة خيرية، عن استبدال المشروبات الكحولية مقابل المال من خلال أي حانة أو مطعم. ( ُEFE )