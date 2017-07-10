بعد سنوات من تداول خبر مقتله .. ” كومبارس العضلات الشبيح ” يعود بطلاً لمسلسل جديد !

أكدت وسائل إعلام موالية، أن “الكومبارس الشبيح” فهد النجار على قيد الحياة، وتم اختياره ليلعب دور البطولة في مسلسل جديد تنتجه شركتا “الجمان والمها”.

ويأتي ظهور النجار، بعد أعوام على ذكر الإعلام الموالي نفسه، أن نجار قتل، وسط تضارب للأنباء حينها، عن الكيفية والمكان.

وكان خبر مقتل النجار انتشر على نحو واسع عبر وسائل الإعلام العربية، دون أن يتم نفيه من قبل أي طرف.

وقالت قناة “سوريا دراما” النظامية، إن فهد، الذي أعلن عن مقتله في كانون الأول من عام 2014، سيؤدي دور شخصية “غضبان”، في المسلسل الذي يحمل الاسم ذاته.

وكانت وسائل إعلام وشبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعت النجار في التاسع عشر من كانون الأول عام 2014، وتضاربت الروايات حينها بين مقتله في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، وجرمانا شرقي العاصمة، فيما أشار آخرون إلى أنه قتل نتيجة حادث سير، بسبب سرعته الزائدة.

وشارك النجار “الكومبارس” في العديد من المسلسلات السورية، ويعتبر أشهر “الشبيحة” الممثلين الذين حملوا السلاح إلى جانب توفيق اسكندر، ومحمد رافع الذي قتل في دمشق.