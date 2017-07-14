ألمانيا : طلبات ” تعجيزية – مستحيلة ” تمنع طبيباً سورياً من العمل في مستشفى ! ( فيديو )

طالب مستشفى ألماني، طبيباً سورياً بأوراق تعجيزية، للسماح له بالعمل في مدينة بالينغن التابعة لولاية بادن فورتنبيرغ، جنوبي ألمانيا.

وفي التفاصيل التي أوردتها شبكة “زود فيست روندفوك” الألمانية، وترجمها عكس السير، فقد رفض مستشفى ألماني، طبيباً سورياً حاصلاً على حق اللجوء والعمل، على الرغم من أن إدارة المستشفى بأمس الحاجة للأطباء.

وبحسب الشبكة، فقد طالبت الإدارة الطبيب السوري (حسان.أ) البالغ من العمر 39 عاماً بأوراق تعجيزية وغير قابلة للتصديق، ومن ذلك أن يقوم أولاً بإحضار مصدقات من جامعة دمشق، عن الدورات التي قام بإنهائها أثناء دراسته، بالرغم من حوزته لورقة تسمح له بالعمل كطبيب في الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانياً، يتوجب عليه إحضار تلك المصدقات شخصياً من دمشق، علماً بأنه ملاحق من النظام السوري، بالإضافة إلى إحضار ورقة لا حكم عليه من سلطات النظام التي تلاحقه بتهمة انتقاد النظام.

وحلاً لهذه المشكلة، حصل الطبيب حسان على ورقة تخوله الالتحاق بدورة تحضيرية في شتوتغارت، تتضمن تدريباً داخل المستشفى.

وتبلغ قيمة هذه الدورة حوالي 10 آلاف يورو، سيتم دفعها من وكالة العمل، ويبقى وقت التحاقه بهذه الدورة غير محدد، حيث توجد موظفة واحدة في رئاسة الحكومة المحلية، تعمل على معالجة أكثر من ألف معاملة من هذا النوع.

وأكدت الصحيفة بأنه ابتداءً من الخريف القادم، سيتم تعيين موظفين جدد في الحكومة المحلية، وأن حسان يستطيع أن ينهي تدريبه وأن يتقدم لفحص في نهاية هذا التدريب، وفي حال نجح فيه، من المتوقع أن يتم قبوله كطبيب في المشفى.