إعلام النظام : ” حقل الشاعر ” النفطي يعود للخدمة بعد توقف لسنوات

قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن الورش الفنية في وزارة النفط والثروة المعدنية، انتهت من صيانة أول بئر نفطي ودخل في الإنتاج بطاقة نحو 900 برميل نفط يومياً.

وأوضحت أن العمل في حقل الشاعر يتم على ثلاث مراحل، أولها تأهيل آبار الغاز، وتجهيز المحطة بشكل إسعافي بالإضافة لتجهيز خط الغاز بين حقل الشاعر، ومعمل إيبلا، بعد أن لحقت الأضرار بـ10 كيلومترات منه.

وأضافت أن المرحلة الثانية هي استمرار العمل على إخماد الحرائق في 4 آبار نفط مشتعلة، والمرحلة الثالثة تتعلق بنقل النفط بالصهاريج، إذ ينقل نحو 900 برميل نفط يومياً من حقل الشاعر.