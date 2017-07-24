بسبب خيانته .. امرأة هندية تقطع ” عضو زوجها الذكري ” و تحتفظ به !

ألقت الشرطة الهندية، القبض على زوجة قطعت #العضو_الذكري لزوجها خلال شجارعنيف بينهما، بسبب خيانته لها.

وفي التفاصيل، ضُبطت السيدة وهي أم لأربعة أطفال وتبلغ من العمر 30 عامًا، وهي في طريقها إلى بيت والدها عندما استوقفها رجال الشرطة ليجدوا معها العضو الذكري في حقيبة يدها.

وكان الزوجان، جاجاديسان وساراسو، قد تزوّجا منذ 14 عامًا، وانفصلا قبل عام مضى، لكنهما رجعا لبعضهما استجابة لمطالب ابنهما البالغ من العمر 13 عامًا، ورغم ذلك كانا في شجار دائم، مع اتهام كل منهما للآخر بالخيانة، وفقاً لما قالته الشرطة.

ودخل الزوجان في جدال حاد الليلة الماضية قبل أن تُحضر الزوجة سكينًا وتقطع قضيب زوجها.

وقالت الشرطة لصحيفة “ذا تايمز أوف إنديا” وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز: “لقد استمر الشجار حتى الساعة الثانية صباحًا حين دخل الزوج لينام في سريره، وفي تمام الساعة الثالثة أحضرت الزوجة سكينًا حادة من المطبخ وقامت ببتر قضيب زوجها، ثم أخذت العضو معها وخرجت من البيت”.

ونقل الجيران الزوج إلى المستشفى، حيث تم علاجه من التشوه الذي لحق بعضوه التناسلي.

ووجهت التهم لساراسو بإصابة زوجها بجرح متعمّد باستخدام آلة حادة والتسبب بحدوث عواقب وخيمة له.