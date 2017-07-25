ألمانيا : ” الغيرة ” من زيارة لزميل عمل سابق تدفع سورياً لمحاولة قتل زوجته ” خنقاً ” !

دفعت الغيرة رجلاً سورياً لمحاولة خنق زوجته السورية، الأمر الذي انتهى بها في المستشفى، وبه في السجن.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، إن “مازن س” (30 عاماً) حاول خنق زوجته “ليديا غ” (21 عاماً) في منزل والدتها بمدينة كوتبوس، شمال شرقي ألمانيا.

وتعرضت الزوجة لكسر في أنفها، وأضافت الصحيفة، بحسب الترجمة التي أوردها موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، أنها كانت مستلقية على سرير في مستشفى كارل، يوم الثلاثاء الماضي، وآثار الخنق بادية على عنقها وعينها، ومن المنتظر أن تبقى فيه أسبوعاً آخر.

وقالت ليديا، المنحدرة من مدينة إدلب، للصحيفة، إنها كانت تظن أنه مع وصولها لألمانيا ستتمكن من تكوين أسرة والعيش بسلام.

وكانت الشابة وصلت مع والدتها وأشقائها وشقيقاتها الأربع، إلى بلدة راينسبرغ بولاية براندبورغ منذ عامين، وانتقلت للعيش في مدينة كوتبوس، حيث كانت تريد أن تصبح شرطية، وأن تعمل وتكبر مع زوجها وأطفالها.

والتقت ليديا بمازن، وهو شاب من أصل فلسطيني يحمل الجنسية السورية، في دروس تعلم اللغة والاندماج في بلدة فيتشتوك، فأحب أحدهما الآخر، وتزوجا مطلع العام الجاري، وانتقلا للعيش في شقة خاصة بهما منذ أسبوع.

ووقع الحادث المأساوي يوم الثلاثاء الماضي، عندما كان الاثنان يزوران والدة ليديا، وبدأ شجار صاخب بينهما، سببه غيرة الزوج عليها، عندما أرادت الذهاب مع شقيقها إلى برلين لزيارة زميل عمل، سبق أن عملت معه 3 أشهر بفندق، وهو مريض في الوقت الحالي.

وساد صمت مطبق فجأة في غرفة والدة الشابة، بعد دقائق من الصراخ المتبادل بين الزوجين، الأمر الذي دفع والدة ليديا (مزيونة) للدخول إلى الغرفة لتجد ابنتها ملقاةً على بطنها بالسرير وزوجها مازن يعتليها وقد وضع يديه من الخلف على عنقها وضغط على حنجرتها بكل أوتي من قوة، فصرخت الأم ودفعته لتبعده عنها، فهرب من الشقة إلى منزله، ثم رمى أغراض ليديا من النافذة، ليُعتقل بعد ذلك بقليل.

وقالت ليديا لاحقاً، إنها لم تكن تستطيع الدفاع عن نفسها؛ لأنه كان قوياً، وكلما كان يضغط أكثر لم تكن ترى سوى السواد، وأضافت للصحيفة أنها متأكدة أنها كانت ستكون ميتة، لولا دخول والدتها الغرفة.

وبرر مازن، خلال استجواب الشرطة له، ما فعله، باعتقاده أنها لم تعد مخلصة له، متسائلاً عن سبب رغبتها في الذهاب لبرلين، موضحاً أنه كان خائفاً وأنه جعل نفسه مديوناً لأجلها، وجهزا معاً شقتهما بالأثاث.

وتجري الشرطة حالياً التحقيق بحقه بتهمة محاولة القتل، أما ليديا، فتقول إنها لا تريد أن تراه مجدداً.