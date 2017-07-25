ألمانيا : ” الغيرة ” من زيارة لزميل عمل سابق تدفع سورياً لمحاولة قتل زوجته ” خنقاً ” !

دفعت الغيرة رجلاً سورياً لمحاولة خنق زوجته السورية، الأمر الذي انتهى بها في المستشفى، وبه في السجن.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، إن “مازن س” (30 عاماً) حاول خنق زوجته “ليديا غ” (21 عاماً) في منزل والدتها بمدينة كوتبوس، شمال شرقي ألمانيا.

وتعرضت الزوجة لكسر في أنفها، وأضافت الصحيفة، بحسب الترجمة التي أوردها موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، أنها كانت مستلقية على سرير في مستشفى كارل، يوم الثلاثاء الماضي، وآثار الخنق بادية على عنقها وعينها، ومن المنتظر أن تبقى فيه أسبوعاً آخر.

وقالت ليديا، المنحدرة من مدينة إدلب، للصحيفة، إنها كانت تظن أنه مع وصولها لألمانيا ستتمكن من تكوين أسرة والعيش بسلام.

وكانت الشابة وصلت مع والدتها وأشقائها وشقيقاتها الأربع، إلى بلدة راينسبرغ بولاية براندبورغ منذ عامين، وانتقلت للعيش في مدينة كوتبوس، حيث كانت تريد أن تصبح شرطية، وأن تعمل وتكبر مع زوجها وأطفالها.

والتقت ليديا بمازن، وهو شاب من أصل فلسطيني يحمل الجنسية السورية، في دروس تعلم اللغة والاندماج في بلدة فيتشتوك، فأحب أحدهما الآخر، وتزوجا مطلع العام الجاري، وانتقلا للعيش في شقة خاصة بهما منذ أسبوع.

ووقع الحادث المأساوي يوم الثلاثاء الماضي، عندما كان الاثنان يزوران والدة ليديا، وبدأ شجار صاخب بينهما، سببه غيرة الزوج عليها، عندما أرادت الذهاب مع شقيقها إلى برلين لزيارة زميل عمل، سبق أن عملت معه 3 أشهر بفندق، وهو مريض في الوقت الحالي.

وساد صمت مطبق فجأة في غرفة والدة الشابة، بعد دقائق من الصراخ المتبادل بين الزوجين، الأمر الذي دفع والدة ليديا (مزيونة) للدخول إلى الغرفة لتجد ابنتها ملقاةً على بطنها بالسرير وزوجها مازن يعتليها وقد وضع يديه من الخلف على عنقها وضغط على حنجرتها بكل أوتي من قوة، فصرخت الأم ودفعته لتبعده عنها، فهرب من الشقة إلى منزله، ثم رمى أغراض ليديا من النافذة، ليُعتقل بعد ذلك بقليل.

وقالت ليديا لاحقاً، إنها لم تكن تستطيع الدفاع عن نفسها؛ لأنه كان قوياً، وكلما كان يضغط أكثر لم تكن ترى سوى السواد، وأضافت للصحيفة أنها متأكدة أنها كانت ستكون ميتة، لولا دخول والدتها الغرفة.

وبرر مازن، خلال استجواب الشرطة له، ما فعله، باعتقاده أنها لم تعد مخلصة له، متسائلاً عن سبب رغبتها في الذهاب لبرلين، موضحاً أنه كان خائفاً وأنه جعل نفسه مديوناً لأجلها، وجهزا معاً شقتهما بالأثاث.

وتجري الشرطة حالياً التحقيق بحقه بتهمة محاولة القتل، أما ليديا، فتقول إنها لا تريد أن تراه مجدداً.

 

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15 رأي على “ألمانيا : ” الغيرة ” من زيارة لزميل عمل سابق تدفع سورياً لمحاولة قتل زوجته ” خنقاً ” !”

    1. قال بدها تسافر لتشوف صديق عمل عملت معه 3 شهور , يعني ب 3 شهور لحق يصير صديقها و بدها تسافر كرمال تشوفو ؟؟؟؟ والحشا ما قصر فيكي زوجك

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    2. يعني إناث الوطن كانوا يسافروا لعند رفقاتن الذكور 400 كيلو متر إذا الواحد منهم مرض ؟ أي إناث ريو دي جانيرو ما عملوها , طبعاً أنا ضد الخنق و القتل. أساساً هيك أمور روايتها بالمحاكم و الأدلة غير الرواية الإعلامية و نحن ما سمعنا إلا طرف واحد .

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  2. لو أنه بدولة اسلامية كان قتلها بكل برادة اعصاب والقضاءاخلى سبيله لأنها قضية غسل العار ،
    المرأة ليس لها أي قيمة ، لذلك تراهم ينصدمون بالقوانين الأوروبية وحتى يسمونها بالكافرة

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    1. و مين قال لك قضية غسل عار ؟ و من قال لك أساساً أن جرائم الشرف – اللي مسميها حضرتك غسل عار – مصدرها إسلامي , جرائم الشرف و عقوباتها في نصف القوانين العربية مستمدة من القانون الفرنسي الذي يمنح العذر المحل أو المخفف لمن يقتل أو يؤذي زوجته في حالة خياناتها أو الشك بذلك , أما في الفقه الإسلامي إن قتلها غيرة أو شكاً يقتل , و لا تعاقب على الزنا إلا بأربعة شهود في واقعة الزنا المشهودة – و هي شروط مشددة حد الاستحالة – إذا ما قرأت سطرين بالفقه الإسلامي فهي مشكلتك.

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  3. تصرفات ليديا غريبة عن المجتمع الشرقي ؟ فعلا لماذا الأصرار على أستمرار العلاقة مع زميل عمل سابق والضرب ب مشاعر الزوج عرض الحائط

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  4. الله يسامح الاثنين. في بنت عاقله تتجوز فلسطيني؟ في أم عاقله تخلي بنتها المتزوجه تزور صديق عمل سابق؟ لك انا من 40 سنه عايش بألمانيا و ما شفت المانيه تزور صديق بلا مرافقة زوجها الا اذا زوجها مو عاجبها. بصراحه، مع انو فلسطيني بس معو حق. طلقها و اخلص منها.

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    1. لو كنت تعرف يا مهجر (طبيب) لو كنت تختص هنا لكان مدرسك واستاذك وتاج راسك فلسطيني ولا تتكلم هكذا فحارتنا ضيقة ونعرف بعض
      عندي كلام كثير لاقوله لك ولكن رغم ان ما تقوله يدل على انك سوري فشعب سوريا اكبر من عنصري قذر مثلك
      انت في المانيا حشرة لا تجد لك ثقبا تعيش فيه وتغار من التفوق الذي تراه بعينك تفو على اصلك لو كان لك اصل يا حقير

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    2. بدلا من ان نرى كلمة واحدة عن الذين يحمون المسجد الاقصى وهم فلسطينيون
      نراكم تنشرون تعليق هذا القذر الذي يسمي نفسه طبيب مهجر وهو عنصري حقير يسيء لشعب بكامله وانتم تدعون انكم تبتعدون عن العنصرية وكل ما يسبب الكراهية
      اريد رأيكم هل تعليق كهذا يزيد التقارب والمحبة ان هذا القذر والحقير يجب ان تردوا عليه انتم او لا تسمحوا له بكتابة ما كتبه
      لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس السن
      واضيف اليها وللناس مواقع كثيرة يقولون فيها ما يريدون

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    3. من تظن نفسك ومن انت اكيد انت تموت غيظا من احد الفلسطينيين ولكن لا تنس انك في بلد يرفض العنصرية
      وانا لن اتكلم بلهجتك لاعدد لك ما جرى ويجري مع السوريين لانك تعرف انك لست افضل من غيرك ولكن يبدو انك من اصحاب العقد التي نعرفها جيدا عنك وعن امثالك

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  5. يا حمارة زوجك عم بقلك لا تسافري ليش العناد .. قال زيارة زميل لها وبدون موافقة الزوج .. عن جد مافي مخ..
    بسبب عنادك الغبي خربتي بيتك و بيت زوجك و هل الشي رح يأثر على مستقبل اولادك طول العمر
    غباء بلا حدود لما المرا بتعاند زوجها

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  6. يعني صديقك لا صلة رحم و لا يستحق الشفقة…على الرغم انه فعل زوجك غلط …لكن طاعته واجبة ..الله موجود في كل مكان ليس فقط في ادلب!!!

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  7. للاسف هذه حال كثير من العوائل السورية التي هاجرت لاوربا فاصتدموا بواقع لم يعيشوه ولم يعرفوه وهو خارج عن نطاق المألوف ولكن للاسف لان اخلاق بعض الاشخاص ناقصة نسوا انهم عرب سورييين وارادوا ان يواكبوا العادات الاوربية ولكنهم بدأوها حيث انتهى الغرب منها وهذا مثال واضح على ما فعلته هذه المرأة بحق زوجها وحقها كادت ان تموت والحقيقة نحن لسنا مع العنف الاسري ولكن لنضع انفسنا مكان الزوج وزوجته تقول له انها ستسافر الى مدينة اخرى لترى صديق لها مريض لو كان قريب او احد افراد اسرتها او من صلة رحمها لكنا ان معها القليل من الحق بعد ان تأخذ موافقة الزوجو للزوج انت باوربا مافعلته لا ينطبق مع انظمتنا الحق بمية بالمية معك ولكن انصحك كنت ارمها خارجا وسوف ترى احسن منها بكثير

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  9. كنت اتمنى لو اقدر اتعاطف معك لكن للاسف مااقدر انا سوري ليس في سوريا بنت تزور صديقها الا اذا كان احد اقاربها فكيف بزميل عمل سابق وزوجها تصرف بغضب كان المفروض يقول لها خليك عند زميلك لو حبيتي لانك طالق بالثلاث وماعدتي تلزميلي

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