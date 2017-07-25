” صواني كنافة ” بطول 78 متراً احتفالاً بمرور 78 عاماً على ضم ” إقليم هاتاي (لواء اسكندورن) ” لتركيا ( فيديو )

احتفل الأتراك في ولاية هاتاي (لواء اسكندورن)، يوم الأحد الماضي (23/7)، بمرور 78 عاماً على ضم الإقليم لتركيا، بـ “صواني كنافة” طولها 78 متراً.

وخلال الاحتفالية، نقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس بلدية هاتاي الكبرى، لطفي سافاش، قوله، بحسب ما ترجم عكس السير: “شعب هاتاي شريف وفخور ومحظوظ .. أشعر بالفخر لكوني أحد أبناء هذا الشعب الذي فضل انتماءه الأممي على الدولي .. هاتاي جزء لا يتجزأ من تركيا .. وهي تستغل كل فرصة لتعزيز قوة البلاد”.

وتشير الإحصائيات الرسمية لوجود 385 ألف لاجئ سوري في هاتاي، إلا أن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن العدد تجاوز الـ 500 ألف لاجئ، الأمر الذي “يتطلب منا اهتماماً أكبر بالبنية التحتية والانتاج”، بحسب سافاش الذي أضاف أن “الولاية تحتاج إلى تكافل الجهود لتنفيذ كل المشاريع الوطنية والدولية التي تساعد على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها”.

وتم وضع “صواني الكنافة” في شارع أتاتورك بمركز المدينة، ووزعت على المواطنين (انتهت الكمية خلال 20 دقيقة)، وسط أجواء احتفالية.

واحتاجت “صواني الكنافة” لصناعتها، 700 كيلو “عجين” و400 كيلو “جبنة”، ومثلها من السكر، ومثلها من السمن العربي، إلى جانب 30 كيلو من الفستق الحلبي، وعمل على تجهيزها 15 شخصاً لمدة أسبوع.

وكانت الحكومات السورية تعتبر “لواء اسكندرون” محتلاً من قبل تركيا، منذ أن تم سلخه وضمه لتركيا بمباركة من القوى العالمية حينها، إلى أن وصل آل الأسد إلى السلطة وتنازلوا عنه لتركيا بشكل رسمي (عبر اتفاقية أضنة)، وأمروا بإزالته (قبل اندلاع الثورة والموقع التركي منها) من الخرائط السورية.