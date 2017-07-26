أسود و نمور و ضباع ” عالم السحر ” في حلب تلجأ إلى تركيا ( صور )

أسود و نمور و ضباع ” عالم السحر ” في حلب تلجأ إلى تركيا ( صور )

استقبلت تركيا الحيوانات البرية التي كانت في حديقة حيوانات بمدينة #حلب (عالم السحر).

تأتي تلك الخطوة ضمن النشاط الذي تقوم به وزارة الغابات والشؤون المائية التركية والمديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات القومية وجمعية حماية الحيوان من التشرد وعدم الاهتمام وجمعية “Four Paws”.

وبناءً على هذا العمل المشترك أطلق فريق العمل حملة لإنقاذ الحيوانات المتواجدة في حديقة حيوانات بحلب، ونقل خلال الحملة 3 أسود ونمرين ودبين وضبعين، إلى حديقة حيوان مدينة بورصا التركية.

من جانبه أكد وزير الغابات والشؤون المائية فايسال أروغلو أن الحيوانات البرية ليست ملك دولة بعينها وإنما ميراث للعالم كله، قائلًا: “إن دولتنا تتمتع بأهم أماكن العالم من حيث التنوع البيولوجي. لذلك فإننا نطبق وننمي خططًا لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض”.

وأوضح الوزير أروغلو أن تركيا وصلت لمستوى مهم للغاية من حيث علاج الحيوانات، قائلًا: “سنقوم بعلاج الحيوانات المصابة في سوريا والذين يمثلون ميراثًا للعالم أجمع في دور الرعاية التي أسسناها”.(ZAMAN)