في السعودية .. شباب يهدون صديقهم ليلة زفافه صندوق من ” العملات المعدنية ” !

على سبيل المزاح ورداً للدين، قرر شبابٌ إهداء عريس صندوقاً من العملات المعدنية في يوم زفافه بدلاً من الأوراق المالية، ثم طلبوا منه أن يعدَّ النقود على غرار ما فعله مع عامل في إحدى محطات الوقود في وقت سابق.

وفي التفاصيل، وفق ما اوردت مجلة سيدتي، وثَّق مقطع فيديو مصور، تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، شاباً، تردَّد بأنه سعودي، وهو يدفع مبلغ 28 ريالاً بالعملة المعدنية لعامل في محطة وقود، وقد تفاجأ العامل بالأمر ورفض تسلم النقود منه، لكنَّ الشاب أوضح للعامل أنه لا يملك سوى هذه “الصرة” من القروش المعدنية مع اقتراب موعد زفافه.

وفيما بعد، تم تداول مقطع فيديو آخر، ردَّ فيه أصدقاء الشاب على مقلبه بالعامل بإهدائه صندوقاً خشبياً ممتلئاً بالعملات المعدنية في ليلة زفافه.