في وقت يقتل فيه العشرات يومياً دفاعاً عن خاله .. هذا ما يفعله ابن بشرى الأسد في دمشق ( فيديو )

في وقت يقتل فيه العشرات يومياً دفاعاً عن خاله .. هذا ما يفعله ابن بشرى الأسد في دمشق ( فيديو )

وصل لعكس السير مقاطع مصورة تظهر باسل شوكت، ابن آصف شوكت وبشرى الأسد، يلهو في ناد ليلي، بدمشق.

ويظهر شوكت، إلى جانب عدة فتيات، في الفيديو الذي تم تصويره ليلة الخميس الماضي (27/7)، وأكد المصدر المرسل أكد لعكس السير، أن مكانه في بار “Thirteen&Co”.

وكثرت في الآونة الأخيرة الصور التي يتناقلها الإعلام الموالي عن باسل شوكت، ويظهر في معظمها مع “زين” إبنة بشار الأسد.

وتنقسم تعليقات الموالين على الصور والفيديوهات المشابهة التي يظهر فيها أبناء الطغمة الحاكمة، بين محتفل وداع بطول العمر للأسود أولاد الأسود، وبين مندد ومتحسر على الأوضاع التي يعيشها “الشهداء وأهالي الشهداء” الذين يبذلون أرواحهم دفاعاً عن بشار الأسد الذين يطلقون عليه اسم “الوطن”، في الوقت الذي يلهو فيه هؤلاء ويرقصون فوق جثة الوطن الحقيقي الذي قتل ودمر على يد آبائهم.

* صورة الخبر : زين بشار الأسد تمتطي باسل آصف شوكت

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