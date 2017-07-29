قائد ميليشيات بشار الأسد المحلية في القلمون : جبهة النصرة في المنطقة انتهت .. و قتلنا إرهابيين سعوديين و أفغان و أتراك و اعتقلنا الكثير

قائد ميليشيات بشار الأسد المحلية في القلمون : جبهة النصرة في المنطقة انتهت .. و قتلنا إرهابيين سعوديين و أفغان و أتراك و اعتقلنا الكثير

قال قائد عمليات القلمون، القيادي في ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق الموالون عليها اسم “الجيش العربي السوري”، العقيد مدين عباد، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “جبهة النصرة انتهت في منطقة القلمون، وجبهتنا الجديدة ضد “داعش”.

وقال عباد، في حديثه للوكالة، الجمعة، إنه “لم يبق للنصرة مكان في الجانب السوري…كما أن هذه العملية أنهت الخطورة على الأهالي المدنيين وعلى طريق الهرمل بعلبك داخل لبنان كانوا يشكلون خطرا على المنطقة…يوجد حوالي 1000 مسلح من داعش”.

وأضاف: “نحن نخوض معارك لتطهير سوريا من الإرهاب، والجيش السوري يتابع تطهير سوريا في كل مكان وتحرير جرود فليطة هي متابعة لتطهير منطقة القلمون الغربي من الإرهابيين.”

وقال: “خلال الأزمة على سوريا اكتسبنا من الخبرة القتالية في الجبال والمدن والصحراء وحررنا أماكن كثيرة في سوريا بفترات قليلة وحققنا انتصارات وكان الجيش السوري يقاتل بمفرده…وحزب الله مدرسة قتالية…تعلمنا الخبرات القتالية في الجبال خلال هذه السنوات ونحن بالأصل مدربين ولو نظريا خلال الدورات العسكرية…ولا ننسى أننا نقف بوجه 80 دولة”.

وأضاف: “في القلمون قتلنا إرهابيين من كافة الجنسيات سعوديين وأفغان وأتراك واعتقلنا الكثير. كما وجدنا مواد غذائية من السعودية وقطر والإمارات”.