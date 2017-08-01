” استبدال التطرف الديني بالعرقي ” .. صحيفة : مجلس محافظة الرقة يرفض تقسيمات ” الإدارة الذاتية الكردية ” الجديدة

قالت صحيفة “الحياة”، إن «مجلس محافظة الرقة»، رفض ضم منطقة #تل_أبيض إلى «إقليم الفرات» خلال إعادة تقسيم مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» الكردية، والتي صادقت عليها، قبل يومين، في محافظات شمال وشمال شرقي سورية.

وصادق المجلس التأسيسي لما يسمى «النظام الفدرالي»، التابع لـ «الإدارة الذاتية»، يوم الجمعة الماضي، على إعادة تقسيم مناطق نفوذ الأخيرة في محافظات شمال وشمال شرقي سورية إلى ثلاث «فيدراليات» (أقاليم)، وعلى قانون الانتخاب الخاص بها.

وأوضح رئيس «مجلس محافظة الرقة» سعد الشويش، أنهم في المجلس يرفضون هذا التقسيم وسيتوجهون إلى دول «التحالف الدولي» والأمم المتحدة لدعمهم، لافتاً إلى أنه في حال فشلت المساعي السياسية «سيضطرون» لحمل السلاح والدفاع عن مدنهم.

وأوضح الشويش أن المدنيين في المنطقة لا يؤيدون قرار التقسيم «وأن نسبة المكون الكردي في محافظة الرقة لا تتجاوز الـ15 بالمئة، لكنهم يفرضون سيطرتهم بقوة السلاح»، مبيناً أن التقسيمات التي فرضتها «الإدارة الذاتية» قام به «تنظيم داعش» سابقاً وأعاد تقسيم البلاد وضم مدن وقرى من خارج سورية.

ولفت الشويش إلى أن «الإدارة الذاتية» لم تتعامل مع الأهالي كـ «شركاء بالوطن»، ولكن تعاملوا بشكل عنصري، حيث صادروا الممتلكات وفرضوا التجنيد الإجباري» على شباب المنطقة.

وأشار أن قوات «التحالف الدولي» ارتكبت «خطأ كبيراً» باعتمادها على «الإدارة الذاتية» في المنطقة، حيث «طردت التطرف الديني»، في إشارة إلى «داعش»، واستبدلته «بتطرف عرقي» في إشارة إلى الأكراد.

وكانت «وحدات حماية الشعب» الكردية، سيطرت على مدينة تل أبيض، في شهر حزيران (يونيو) من العام 2015، بعد قتال ضار مع «داعش».

وكان «المجلس التأسيسي لفيدرالية شمالي سورية» أعلن السبت، عن تحديد مواعيد الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة «الوحدات الكردية».

وقال مسؤول كردي إن الإدارة التي يقودونها شمال سورية ستجري انتخابات للمجالس المحلية ومجلس تشريعي للمنطقة في أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الثاني (يناير).

جاء ذلك بعد أن صادق المجلس التابع لمشروع الإدارة الذاتية الكردية، في اجتماعه المنعقد ببلدة رميلان بريف الحسكة على قانوني التقسيم الإداري.