رقصة لفنان سعودي تستدعي تدخل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ! ( فيديو )

قالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن مواقع التواصل الاجتماع ضجت بفيديو يظهر الفنان السعودي رابح صقر وهو يؤدي “رقصة الداب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرقصة المعروفة عالمياً، اقترنت بتعاطي المخدرات.

وأضافت أن رابح صقر لم يكن يتوقع أن تتجاوز الضجة التي خلفتاه رقصته قاعة الحفل، لتصل إلى قيام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بتحذيره من تكرارها.

واعتبرت اللجنة هذا النوع من الرقصات التي تروج للمخدرات، وهي رقصة اشتهرت مؤخراً عبر ملاعب كرة القدم، بحسب الصحيفة.

وأضافت القبس: “داب هي كلمة عامية منتشرة في شوارع أمريكا، وترمز إلى كمية العشرين غراماً من الحشيش أو الماريغوانا .. فهل حقاً تعتقدون أن الفنان رابح صقر كان يعرف معنى رقصة الداب؟”.

حقيقة رقصة الداب