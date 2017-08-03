” لوحات سيارات عفرينية ” تدفع ميليشيات النظام لإغلاق الطريق الوحيد بين حلب و عفرين !

أغلقت ميليشيات بشار #الأسد المحلية التي يطلق الموالون عليها اسم “الجيش العربي السوري”، الطريق بين #حلب وعفرين، بعد منع وحدات الحماية الكردية أي سيارة تحمل اللوحات السورية من دخول المدينة.

وأضافت وسائل إعلام موالية، أن الوحدات اشترطت وضع الراغبين بالدخول لوحات من إصدارها (الصورة).

ونقل الإعلام الموالي عن أحد التجار قوله، إن “الوحدات تجبر كافة الشاحنات الراغبة بالدخول إلى عفرين وضع اللوحات الكردية الخاصة بالمدينة، وبالنتيجة دفع رسوم مواصلات لا أحد يعلم من أين جاءت ولماذا، تصل إلى 700 ألف ليرة سورية، وطبعاً الدفع بالدولار”.

وأضاف: “اللوحات العفرينية مدتها سنة، وفي حال الرفض يتم إيقاف الشاحنة ومنعها من دخول عفرين .. الحالة الثانية التي اخترعتها الوحدات هي أنه في حال عدم شراء اللوحات، يجب على الشاحنة إفراغ البضاعة عند معبر كفين، ليتم تحميلها وإدخالها عبر سيارات أخرى تحمل اللوحات الكردية”.

ونوه الإعلام الموالي إلى أنه “قصة اللوحات ليست فقط لشاحنات البضائع، فالعملية نفسها تتعرض لها باصات السفر، فإما اللوحة وإما إنزال الركاب وإدخالهم عبر باصات أخرى”.

الجدير بالذكر أن الطرقات بين عفرين وإدلب وريف حلب، ليست مغلقة كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد معابر تصل عفرين بريف حلب الشمالي ومناطق سيطرة “درع الفرات”، وبإدلب حيث مناطق سيطرة أحرار الشام والنصرة والجيش الحر.