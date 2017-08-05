شكران مرتجى تتغزل بعائلة الأسد بعد حضورهم فعالية في دمشق ” بدون بودي غارد “

بالأمس وفي عيد جيشنا الغالي وفي نادي الفروسية كان هناك أحتفال جميل كُرمت بحضوره …لفتتني عدة نقاط:

١:

إحدى السيدات الرائعات ولن أذكر أسمها كانت تجلس بين الحضور ترتدي أناقتها وتبتسم للجميع صغير وكبير وتقوم هي للسلام عليهم

(كومبارس بنت امبارح مابتقوم من محلها ها الأيام لتسلم ع ممثله قبلها ب٣٠سنه شاغله)

٢:

كان ابن وابنة وبنات شقيق وأبناء شقيقة السيد الرئيس متواجدين في الحفل ولم أعلم إلا اليوم من الصور المنتشرة

جلسوا مع الأصدقاء بشكل طبيعي وبسيط ربما أنا وسأتكلم عن نفسي تبروظت أكثر منهم

٣:

لم أشاهد أي مظهر مبالغ به من الحراسة أو (البودي غارد)أو حتى أي شي مبالغ به لفت نظري إلا عرض كان هو الهدف

أكتشف:

نحن المعقدين الصغار الذين نمتلئ بالمظاهر ونبرر بأن فلان وفلان كذلك

فلان وفلان يمثل نفسه فقط

ظاهرة التشبيح لاتنتمي لأسره أوعائله أو طرف أو فئه تنتمي لحمق صاحبها وهي ظاهرة فردية تتعلق بكل شخص وتربيته وإن أردتم الإقتداء أقتدو ا بتواضعهم

الأهم:

أني أكتشفت أن حب الوطن كلما كان بسيطاً كلما كان كبيراً وصادقاً