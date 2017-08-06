حماة : سبعيني يقتل شاباً طالبه بالتوقف عن تهديد أطفال يلعبون بالكرة بالقرب من سيارته !

قتل سبعيني شاباً بعد أن أطلق النار عليه من مسدسه، في أحد أحياء مدينة #السلمية بمحافظة حماة، بسبب دفاعه عن أطفال يلعبون.

وقالت وسائل إعلام موالية، أول أمس الجمعة، إن السبعيني محمد الدبيات أطلق الرصاص على الشاب علاء خوام عزو، ما أسفر عن مقتله.

وذكرت المصادر الموالية أن عدداً من الأطفال كانوا يلعبون الكرة في الشارع بالقرب من سيارة الجاني، فقام بتهديدهم بمسدسه، ما جعل الشاب يتدخل، حيث قال له إنه من غير الجائز تهديد الأطفال بهذه الطريقة.

وعلى إثر ذلك قام الرجل بإطلاق عدة طلقات استقرت ثلاثة منها في جسد الشاب (طالب هندسة ميكانيكية)، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وتابع الرجل مسيره، واستقل سيارته وغادر الحي، وسط ذهول الموجودين، دون تدخل من أحد.

ونقل عن أحد المقربين من عائلة الضحية، أن عناصر الأمن الجنائي ألقوا القبض على الرجل بعد يوم من ارتكابه للجريمة، حيث كان مختبئاً في أحد المزارع القريبة من المدينة.