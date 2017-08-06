للمرة الثانية في أقل من يومين .. حريق ببرج سكني في دبي

للمرة الثانية في أقل من يومين .. حريق ببرج سكني في دبي

اندلع حريق بسيط في برج سكني بمنطقة المارينا في دبي صباح اليوم الأحد، قبل أن تنجح فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه، بعد يومين على حريق كبير التهم عدة طوابق في برج آخر في المنطقة ذاتها.

وأكدت سلطات الإمارة أن الحريق في برج “تايغر” المؤلف من 87 طابقاً والذي بني في العام 2010، كان محدوداً ولم يؤد إلى وقوع أي إصابات بين المقيمين فيه.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر “قام فريق من الدفاع المدني في دبي بإخماد حريق بسيط في إحدى الشرفات ببرج تايغر في منطقة المارينا من دون تسجيل أي إصابات”.

وفجر اول امس الجمعة اندلع حريق كبير في برج الشعلة “تورتش” الواقع على بعد أمتار قليلة من برج “تايغر”، أدى إلى احتراق عدد من طوابقه وإخلاء سكانه.

وكان هذا ثاني حريق يندلع في برج الشعلة. ففي شباط/فبراير 2015، أتى حريق هائل في المبنى السكني على عدد كبير من الشقق السكنية الفخمة، ما اضطر السلطات إلى إخلاء المباني المحيطة به.

وتضم دبي مئات الأبراج المبنية في سنوات الألفين خلال الطفرة العقارية في الإمارة.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى مواد سريعة الاشتعال.

وأعلن الدفاع المدني العام الماضي وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء 322 حادث حريق وقعت في دبي بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2016. وانتشرت في العالم صور حريق اجتاح فندقاً فخماً خلال احتفالات رأس السنة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.

ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى الطلاء الذي يساعد النار على الانتشار في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف. وقد اعتمد الدفاع المدني قواعد جديدة تتعلق بنوعية هذه المواد. ( AFP )