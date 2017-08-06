مستخدماً واحدة من أقدم الطرق و أسهلها .. ” نصاب شاب ” يجمع مئات الملايين من مواطنين في قرية حمصية و يختفي !

مستخدماً واحدة من أقدم الطرق و أسهلها .. ” نصاب شاب ” يجمع مئات الملايين من مواطنين في قرية حمصية و يختفي !

قام شاب خلال السنتين الماضيتين، بجمع مئات الملايين من بعض المواطنين والمتمولين، في قرية فيروزة التابعة لمحافظة #حمص ، قبل أن يتوارى عن الأنظار منذ عدة أيام.

وسائل إعلام موالية قالت، بحسب ما رصد عكس السير، إن القصة بدأت منذ سنتين عندما قام الشاب الثلاثيني (ر.د) بجمع بضعة ملايين، ليعمل بها في تجارة السيارات مقابل نسبة أرباح 20 % يدفعها لأصحاب الأموال.

وخلال فترة اكتسب الشاب ثقة أهالي القرية بسبب التزامه بالدفع شهرياً، الأمر الذي دفع كبار المتمولين وبعضهم رجال دين وآخرون يعملون في الجانب الإغاثي، لاستثمار أموالهم عنده، ووصل الحال لدى البعض لدفع 100 مليون ليرة.

وبعد جمع مئات الملايين توارى الشاب عن الأنظار، دون أن يجرؤ الأهالي على رفع دعاو بحقه، بسبب خصوصية جمعهم لهذه المبالغ، على حد تعبير المصادر الموالية.