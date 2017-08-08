عاملون قالوا إنه تم تحذيره عدة مرات .. هولندا : وفاة فتى سوري غرقاً في مسبح ( فيديو )

عاملون قالوا إنه تم تحذيره عدة مرات .. هولندا : وفاة فتى سوري غرقاً في مسبح ( فيديو )

توفي، أمس الإثنين، فتى سوري يبلغ من العمر 16 عاماً، في مسبح بمدينة فينلو، جنوب شرقي هولندا.

وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام هولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تم الإبلاغ عن غرق فتى عند الساعة الثانية وأربعين دقيقة، حيث أتت مروحية الإسعاف إلى المكان لتقديم المساعدة الطبية، وتم إنعاشه ونقله إلى مستشفى مدينة نايمخن، لكن لم يكن بالإمكان إنقاذه، بحسب الشرطة التي تحقق بالحادثة.

وبحسب العاملين في المسبح، فإن الفتى لا يجيد السباحة، وقد تم تحذيره عدة مرات كي لا يتوجه إلى “البركة الكبيرة”، إلا أنه لم يستمع للنصح، وكان المسبح وقت غرقه شديد الازدحام.

وغادر جميع من كان في المسبح بعد الحادثة، وقامت الشرطة بإغلاقه، بانتظار الاستماع لشهود العيان.

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع إعطاء أية نتيجة عن الحادثة، بانتظار اسكتمال التحقيق.

ولم تذكر وسائل الإعلام الهولندية، التي نقلت تفاصيل الحادثة، اسم الفتى أو تاريخ وصوله إلى هولندا.