وزير التعليم في حكومة بشار الأسد : نعمل على إحداث مستشفى جامعي في حماة بتكلفة 3 مليارات ليرة

وزير التعليم في حكومة بشار الأسد : نعمل على إحداث مستشفى جامعي في حماة بتكلفة 3 مليارات ليرة

قال وزير التعليم العالي في حكومة النظام، عاطف النداف، إن الوزارة تعمل على إحداث مستشفى جامعي في محافظة حماة، مشيراً لاستكمال إنجاز مستشفى جامعي جديد في محافظة حمص.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أمس الإثنين، عن رئيس جامعة حماة “محمد زياد سلطان” قوله، إن الحكومة وافقت بشكل نهائي على إحداث المستشفى بكلفة تفوق 3 مليارات ليرة سورية، شاملة إكساء البناء والبنية التحتية مع تأمين جميع المستلزمات والتجهيزات.

وتم التعاقد مع مؤسسة الإسكان العسكري فرع حماة، للبدء بالتنفيذ على أن يتم إكمال المستشفى خلال 3 سنوات.

وأشار سلطان إلى أن مساحة المستشفى الطابقية تقدر بـ18 ألف متر مربع ومؤمنة بـ200 سرير فضلاً عن وجود جناح للعمليات مزود بـ4 غرف عمليات وعناية مشددة.