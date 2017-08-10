حقيقة ” صورة زعيم ميليشيات المقاومة السورية علي كيالي – معراج أورال في عفرين ” ( محدث )

تداولت صفحات وناشطون وشبكات إخبارية ومواقع محلية، صورة لعلي كيالي قائد ميليشيات “المقاومة السورية” النظامية، وأثارت جدلاً كبيراً حولها، وتم ربطها بالعديد من المعلومات الخاطئة.

وتظهر الصورة علي كيالي متوسطاً لامرأتين، وخلفهما صورة لكيالي (معراج أورال)، مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، وأسفل الصورة صورة أخرى لقتيلتين من ميليشيات المقاومة السورية.

المعلومة الرئيسية التي تم تناقلها عن الصورة، هي أنها “حديثة”، وتظهر كيالي إلى جانب امرأتين من أعضاء مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية).

وزادت مصادر أخرى بالقول إن هذه الصورة تم التقاطها بعفرين، خلال زيارة لزعيم الميليشيا، تمت مؤخراً (لم يتم تحديد التاريخ).

وذكرت صفحات ومدونون أكراد أن الصورة مزورة ومعدلة، والصور في الخلفية تم استبدالها عبر برنامج “فوتوشوب”.

وقام عكس السير بالبحث عن مصدر الصورة، وحلل المعلومات المتناقلة عنها، ليصل إلى الحقائق التالية:

– لا صحة لكون الصورة ملتقطة في عفرين، بل هي في مقر الكيالي باللاذقية، وفق صور سابقة للمكتب طابقها عكس السير مع الصورة الحالية.

– صورة أوجلان وكيالي في الخلفية حقيقية وليست معدلة، وقد ظهرت في صور ومقاطع فيديو سابقة.

– بالبحث عن الصورة عبر شبكة الإنترنت، كانت نتائج البحث قليلة جداً وكان أول الناشرين حساب على تويتر باسم (Anita Garibaldi)، وقد نشر الصورة يوم الأحد الماضي (6/8)، وقد ذكر أنها مع أعضاء من مجلس سوريا الديمقراطية في مقر كيالي باللاذقية.

– لم تذكر أية مصادر إعلامية كردية أية معلومات حول لقاء جمع أعضاء من مجلس سوريا الديمقراطية مع علي كيالي، كما أن صحفة ميليشيا الأخير لم تذكر شيئاً من هذا القبيل، ولم يتسن لعكس السير معرفة هوية ومنصب الظاهرات بالصورة إلى جانب كيالي من مصادر مستقلة أو موثوقة.

الصورة ↓

الصورة مقارنة مع صور أخرى سابقة في مقر كيالي باللاذقية ↓

المصدر الأول + المعلومات الخاطئة المتداولة عن الصورة ↓

متابعات

– نشرت وكالة رووداو الكردية مساء الخميس معلومات منسوبة لمصدر لم تسمه أكد فيها “عمق العلاقات بين حزب العمال الكوردستاني والنظام السوري في عفرين”.

– مصدر الوكالة أضاف أن أورال أجرى زيارات متكررة لبلدتي نبل والزهراء في ريف حلب والتقى كوادر في الحزب.

– المصدر: معراج أورال قام بزيارات متكررة إلى عفرين، والتقى قادة العمال الكردستاني ووجهاء الطائفة العلوية

– المصدر: الصورة تعود لمعراج أورال و اثنتين من كوادر حزب العمال الكردستاني وقد التقطت مؤخراً