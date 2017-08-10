وزير تركي : تقييد الحركة عبر معبر باب الهوى الحدودي لأنه ” أصبح تحت الاحتلال “

نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير التجارة والجمارك التركي “بولنت توفنكجي” تصريحاً يفيد بتقييد الحركة عبر معبر جيلوغوزوه (باب الهوى)، بسبب سيطرة جبهة النصرة عليه.

وقالت صحيفة يني شفق التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه “تم تقييد حركة المرور عبر المعبر”.

وقال الوزير الذي زار منطقة المعبر في الريحانية، اليوم الخميس: “معبر باب الهوى أصبح تحت الاحتلال”.

وأضافت الصحيفة أن مزيداً من التفاصيل سيتم نشرها لاحقاً.

وكانت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) بسطت سيطرتها على معظم أرجاء محافظة إدلب، وأخرجت حركة أحرار الشام من المعبر، وفق اتفاق يفضي بوضع “إدارة مدنية” له.