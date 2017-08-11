بثينة شعبان : الأكراد جزء و مكون أساسي من الشعب السوري و معظمهم وطنيون يريدون سوريا مستقلة

بثينة شعبان : الأكراد جزء و مكون أساسي من الشعب السوري و معظمهم وطنيون يريدون سوريا مستقلة

قالت مستشارة بشار الأسد، بثينة شعبان، إن “سوريا في هذه المرحلة تعمل باتجاهين الأول هو الوضع الميداني لتحرير كل شبر من الأراضي السورية والثاني الخط السياسي حيث لا توفر الحكومة أي جهد لحقن دماء السوريين ووضع حد لهذه الحرب التي تستهدفنا جميعا”.

وقالت شعبان خلال مقابلة عبر التلفزيون النظامي أمس، أن “إقامة معرضي الكتاب ودمشق الدولي هي مؤشرات الصعود بالحياة العامة في سورية ومحاولة لإعادة الحياة الاقتصادية والثقافية المجتمعية فيها”.

وأضافت أن “الاستهداف والتواطؤ من الداخل والخارج اللذين كان يتخيل انهما سوف يقتلعان سورية انتهيا ومحاولات التقسيم والغزو من قبل نظام أردوغان أصبحت وراء ظهرنا والواقع والميدان أثبتا أننا موجودون لا نقهر وسنحرر بلادنا من براثن الإرهاب”.

وأكدت على أن “مشروع الأعداء هزم وجميع الجهود العسكرية والسياسية والمجتمعية تصب في انطلاق مشروع إعادة بناء الدولة السورية”.

ولفتت إلى أن “التناغم في محور المقاومة في محاربة الإرهاب هو العمل الحقيقي الذي يهزم مشروع الصهيونية والرجعية والرأسمالية”.

وفي سياق آخر، قالت شعبان إن “الأكراد جزء ومكون أساسي من الشعب السوري ومعظمهم وطنيون ويريدون لسورية أن تكون مستقلة وأن يكونوا فاعلين في إعادة اعمارها أما من ذهب منهم في رؤية مضللة فهم ليسوا الأغلبية”.