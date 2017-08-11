خامنئي : ” تحرير حلب أفسد مخططات أمريكا و السعودية في المنطقة “

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، إن “تحرير حلب” أفسد جميع الحسابات الأمريكية والسعودية في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري، أن خامنئي زار منازل عدد من “شهداء العتبات المقدسة”، في إشارة إلى القتلى الإيرانيين في سوريا.

وقال: “مسألة حلب مهمة للغاية بحيث أفسدت جميع حسابات أمريكا والسعودية وغيرهما في سوريا، وكانت سببا في ألا يذهب دم الشهداء هدراً”.

وأضاف أن “هذا الأمر كان عظيما إلى درجة لا يمكن وصفها بالعبارات الإنسانية”، وفقا لما نقلته “تسنيم”.

ورأى خامنئي أن “الشباب في إيران لا يشعرون بأجواء الحرب لكنهم يقصدونها، لأنهم على معرفة بماهية القضية التي يحاربون من أجلها”.

وقال: “هذا الفهم والتحليل الصحيح للقضايا أمر مهم للغاية وهو معجزة الثورة الإسلامية والتربية الثورية للآباء والأمهات والتي ينشؤون أولادهم عليها، الثورة بمفرداتها هذه، لا يمكن هزيمتها”.