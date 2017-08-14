نصر الله : المعارضة السورية محاصرة و تعيش أسوأ أيامها و هي أصلاً ضعيفة

14 أغسطس، 2017
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قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن المعارضة السورية المسلحة تعيش أسوأ أيامها، وأضاف أن المعارضة السياسية تزداد وهناً بعد الخلافات الخليجية بين السعودية وقطر حسب قوله.

وأضاف نصر الله في كلمة له أمس أن المعارضة السورية المسلحة محاصرة في أغلب المناطق، “والمعارضة السياسية هي أصلا ضعيفة وهي تزداد وهنا لأن دول الخليج بدأت بسحب أيديها”، مؤكدا أن ما يقوله “معلومات وليست تكهنات”.

ودعا الأمين العام لحزب الله الفرقاء اللبنانيين الذي يرفضون التواصل مع النظام السوري إلى “وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار والحوار مع دمشق” مؤكدا أن “المشروع الذي راهنوا عليه سقط أو يكاد أن ينتهي، لأن الجماعات المسلحة والمعارضة السورية منهارة وفشلت وهي في أزمة باعتراف الأميركيين أنفسهم”.

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3 آراء على “نصر الله : المعارضة السورية محاصرة و تعيش أسوأ أيامها و هي أصلاً ضعيفة”

  1. للاسف كلامك صح والمعارضه الان تعيش اسوء ايامها وهيه ع حافة القبر .. واذا استمر الخلاف بين الفصائل المعارضه سوف يكسب الاسد نقاط جديده والان هو يسطر ع الحدود العراقيه والاردنيه والاسرائيليه و التركيه عن طريق روسيا
    وباقي ادلب وريف حلب وكم منطقه في ريف الشام وهكذا نكون خسرنا قدام الاسد وحلفاءه الله يرحم شهدائنا ويلعن كل من تاجر بالثوره وحولها الى مصالح شخصيه

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  2. و الله لو ما الروس كانت هالمعارضة الضعيفة مسحت بدقونكم الأراضي
    بس هذا زمن النذل

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  3. لو حصلت المعارضة السورية على الدعم الامريكي الذي حصلت عليه المعارضة الليبية ضد القذافي لكان هذا الشخص الان في خبر كان مع ضاحيته الجنوبية !! الحقيقة أن الأميركان لا يريدون أسقاط النظام ، بل يريدون التخلص من ” شخص واحد ” هو بشار الاسد وبعض مساعديه .

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