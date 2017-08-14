نصر الله : المعارضة السورية محاصرة و تعيش أسوأ أيامها و هي أصلاً ضعيفة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن المعارضة السورية المسلحة تعيش أسوأ أيامها، وأضاف أن المعارضة السياسية تزداد وهناً بعد الخلافات الخليجية بين السعودية وقطر حسب قوله.

وأضاف نصر الله في كلمة له أمس أن المعارضة السورية المسلحة محاصرة في أغلب المناطق، “والمعارضة السياسية هي أصلا ضعيفة وهي تزداد وهنا لأن دول الخليج بدأت بسحب أيديها”، مؤكدا أن ما يقوله “معلومات وليست تكهنات”.

ودعا الأمين العام لحزب الله الفرقاء اللبنانيين الذي يرفضون التواصل مع النظام السوري إلى “وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار والحوار مع دمشق” مؤكدا أن “المشروع الذي راهنوا عليه سقط أو يكاد أن ينتهي، لأن الجماعات المسلحة والمعارضة السورية منهارة وفشلت وهي في أزمة باعتراف الأميركيين أنفسهم”.