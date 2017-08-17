اشتهر بصورة حمل ابنه لرأس مقطوعة .. الرقة : مقتل داعشي أسترالي مع أولاده جراء غارة أمريكية

أعلن في كانبيرا عن مقتل أسترالي من تنظيم «الدولة الإسلامية« (داعش) مع اثنين من أولاده بغارة أميركيّة في سوريا.

ووفقاً للصحافة الأستراليّة، فإنّ خالد شروف وابنيه عبد الله (12 عاماً) وزرقاوي (11 عاماً) قُتلوا الجمعة خلال تنقّلهم قرب الرقة.

وكان شروف، وهو أوّل أسترالي تُسحب منه الجنسيّة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، تصدّر وسائل الإعلام في العام 2014 عندما نشر صورة لابنه وهو يحمل رأساً مقطوعة.

وشروف والد لخمسة أطفال. وفي أيار، نُشر في أستراليا تسجيل يُسمع فيه صوت شروف وهو يسأل ابنه حمزة البالغ السادسة من العمر حول سُبل قتل غير المسلمين.

ويبدو أنّ الطفل يظهر في التسجيل وهو يحمل مسدّسين وسكّيناً ويوجّه تهديدات، بينما يسأله صوت بعيداً عن الكاميرا «كيف تقتل أستراليّاً؟».

وقال وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون على قناة «ناين»: «لا أحد سيبكي على مقتله. (…) يمكنني أن أؤكّد لكم ذلك».

وأعلنت صحيفتا «ذي أستراليان» ومجموعة «أستراليان برودكاستينغ كوربوريشن» مقتل شروف وولديه، وذلك نقلاً عن مصادر حكومية لم تذكراها.

وكانت شائعات سرت في 2015 بأنّ شروف قُتل في غارة لطائرة بلا طيّار، لكنّ وسائل الإعلام شككت لاحقاً في مقتله. (AFP)