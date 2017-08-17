صوت حر صدح في مظاهرات العدية .. وفاة الفنانة السورية ” فدوى سليمان “

17 أغسطس، 2017
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توفيت الفنانة السورية “فدوى سليمان”، في فرنسا، إثر مرض عضال.

ونعى ناشطون وفنانون الفنانة عبر منشورات في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الفنان “فارس حلو”، المقيم في فرنسا، عبر منشور له، صباح الخميس: “الزميلة والصديقة والبطلة “فدوى سليمان .. ننعي إليكم وفاة الفنانة السورية التي أجبرت العالم على رؤية الحقيقة إثر مرض عضال .. الرحمة والسلام لروحها الثائرة”.

وعرفت الفنانة السورية بمواقفها المعارضة منذ اندلاع الثورة، وظهرت في مقاطع مصورة وهي تقود المظاهرات السلمية في حمص.

وفدوى سليمان من مواليد العام 1970، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية والإذاعية والتلفزيونية والسينمائية والدوبلاج.

وكانت أشهر تصريحات سليمان عقب اندلاع الثورة، قولها رداً على سؤال حول مشاركتها في المظاهرات وهي من الطائفة العلوية، أنها لا تنتمي لأية طائفة، والشعب السوري ليس طائفياً، بل النظام هو الطائفي، والديكتاتورية لا دين ولا طائفة لها.

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11 رأي على “صوت حر صدح في مظاهرات العدية .. وفاة الفنانة السورية ” فدوى سليمان “”

  1. الله يلعن ابو احسن فصيل اسلامي مسلح كلهم بلا استثناء ساهموا بابقاء الاسد و حرفوا الثورة…………..

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  3. فدوى العلوية ب ١٠٠٠ سني وضيع اتخذ قراره ان يبقى المواطن الكلب، عندما كنت أنعت مجرمي النظام و أولهم قائدهم بكلب العلوية كان البعث يصفني بالطائفي عندما فعلت نفس الشيء مع الجرب الأوجلاني الشوعي كمان نفس الشي، هذا البلاء الشاوي الطائفي العرقي هو بلاء على الشرفاء حصراً و مناصب و أرزاق للمنافقين و المجرمين و الفاسدين، تجربة عايشناها عشرات السنين من الحكم الشاوي العلوي البغيض على كل السوريين من كان يسلخ جلود معارضي النظام في اقبيته النجسة لم يكونوا جميعهم علويين بل كان الجلادين من جميع الفسيفساء السوري حسب تعبير مسؤولي النظام ذوو الكروش العفنة و الوجوه السوداء، سألت الكثيرين من الإخوة الشرفاء في الجزيرة ماذا عن عصابة اوجلان و حكمهم؟ قال الجميع من كان شريفاً بعهد النافق و ابنه بقي كما هو فقيراً شريفاً في عهد جرب اوجلان و صفوة المجتمع اليوم من العرصات و اللصوص و المخبرجية السابقين و الحاليين، الفرق فقط انهم أزالوا صور المعتوه و وضعوا صور اوجلان.
    كل ما أردت قوله لو يعلم السوريون الأكراد و العرب من مسيحيين و مسلمين علويين و سنة و و شيعة وووو كم كانت ستكون بلدهم جميلة و غنية لولا اللصوص و المجرمين و السفلة؟ سوريا لؤلؤة المنطقة و تستحق هي و اَهلها حياة كريمة ليست باقل من اليونان و اسبانيا اضعف الإيمان.

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  10. الله يرحمها ، لذلك يجب إيقاف الطائفية ، كلنا سوريين، أما الوسخ بيجي من الكل.

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