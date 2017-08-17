صوت حر صدح في مظاهرات العدية .. وفاة الفنانة السورية ” فدوى سليمان “

توفيت الفنانة السورية “فدوى سليمان”، في فرنسا، إثر مرض عضال.

ونعى ناشطون وفنانون الفنانة عبر منشورات في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الفنان “فارس حلو”، المقيم في فرنسا، عبر منشور له، صباح الخميس: “الزميلة والصديقة والبطلة “فدوى سليمان .. ننعي إليكم وفاة الفنانة السورية التي أجبرت العالم على رؤية الحقيقة إثر مرض عضال .. الرحمة والسلام لروحها الثائرة”.

وعرفت الفنانة السورية بمواقفها المعارضة منذ اندلاع الثورة، وظهرت في مقاطع مصورة وهي تقود المظاهرات السلمية في حمص.

وفدوى سليمان من مواليد العام 1970، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية والإذاعية والتلفزيونية والسينمائية والدوبلاج.

وكانت أشهر تصريحات سليمان عقب اندلاع الثورة، قولها رداً على سؤال حول مشاركتها في المظاهرات وهي من الطائفة العلوية، أنها لا تنتمي لأية طائفة، والشعب السوري ليس طائفياً، بل النظام هو الطائفي، والديكتاتورية لا دين ولا طائفة لها.