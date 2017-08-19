بالفيديو .. النجم محمد منير يطرح كليب ” عالم واحد ” لدعم اللاجئين

طرح النجم #محمد_منير أحدث كليباته “عالم واحد” مع يوسو ندور وعادل طويل، والتي تم تقديمها عن #اللاجئين .

وأصدرت الأغنية بـ 3 لغات حتى تصل كرسالة إلى العالم، والتي تؤكد أن الأصل هو الإنسان وتعلي من ثقافة قبول الآخر، حيث يغنى منير الجزء العربي منها، بينما يغني المطرب الألماني من أصل مصري عادل الطويل باللغة الألمانية، فيما يغني وزير الثقافة والسياحة السنغالي السابق المطرب يوسو ندور بالفرنسية، وهي الأغنية المرشحة لنيل جائزة غرامي العالمية.

يذكر أن محمد منير قدم الأغنية لأول مرة على المسرح بالحفل الذي أحياه الجمعة الماضية بالساحل الشمالي.