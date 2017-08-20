بشار الأسد متقمصاً هتلر : ” خسرنا خيرة شبابنا و البنية التحتية لكننا ربحنا مجتمعا أكثر صحة و تجانساً ” !

20 أغسطس، 2017
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الأسد: “خسرنا خيرة شبابنا والبنية التحتية لكننا ربحنا مجتمعا أكثر صحة وتجانسا”. جملة هتلرية صريحة تعلن الإبادة والتهجير عقيدةً رسمية للنظام.
الإعلان صراحة عن النية المبيتة لخلق مجتمع متجانس عبر الإبادة الجماعية والتخطيط الديموغرافي وهندسة مجتمع “سليم ومعافى” بالقتل والتهجير من صفات الأيديولوجية النازية.
هل يعقل أن يصرح بذلك علنا والتباهي به بمثل هذه الوقاحة؟ نعم. هل توقعتم أن يعبر عن أسفه وحزنه على الضحايا؟ الصلف والغرور يورطانه بالصراحة، ويتيح له ذلك غياب رد الفعل الدولي على جرائم الحرب. وهو نفسه يسميه ساخرا “تلون الغرب كالثعبان”. وهي أيضا مصطلحات وتشبيهات نازية في وصف النفاق الليبرالي الغربي

عزمي بشارة  – مفكر فلسطيني – فيسبوك

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رأيان على “بشار الأسد متقمصاً هتلر : ” خسرنا خيرة شبابنا و البنية التحتية لكننا ربحنا مجتمعا أكثر صحة و تجانساً ” !”

  1. عن جد ؟؟ محتمعا اكثر تجانسا ؟؟ الكراهية بين السنة وغير السنة اصبحت علنية .. لم يعد هناك اطياف الشعب الواحد .. صار هناك طوائف الشعب الغير واحد .. خلصونا .. حاج شعارات. لم يعد هناك دولة .. كان هناك دولة بالاسم فقط .. اما الحقيقة فالسوريين عبارة عن مجموعة قبائل وطوائف لاتعرف معنى المواطنة والعيش المشترك .. جرادين ..

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  2. حمار مستأسد . دائما الحمار يخسر . وتلك حقيقة يحاول نسيانها . الاسد لولا روسيا لكان الثوار في القرداحة .

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