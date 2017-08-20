بشار الأسد متقمصاً هتلر : ” خسرنا خيرة شبابنا و البنية التحتية لكننا ربحنا مجتمعا أكثر صحة و تجانساً ” !

الأسد: “خسرنا خيرة شبابنا والبنية التحتية لكننا ربحنا مجتمعا أكثر صحة وتجانسا”. جملة هتلرية صريحة تعلن الإبادة والتهجير عقيدةً رسمية للنظام.

الإعلان صراحة عن النية المبيتة لخلق مجتمع متجانس عبر الإبادة الجماعية والتخطيط الديموغرافي وهندسة مجتمع “سليم ومعافى” بالقتل والتهجير من صفات الأيديولوجية النازية.

هل يعقل أن يصرح بذلك علنا والتباهي به بمثل هذه الوقاحة؟ نعم. هل توقعتم أن يعبر عن أسفه وحزنه على الضحايا؟ الصلف والغرور يورطانه بالصراحة، ويتيح له ذلك غياب رد الفعل الدولي على جرائم الحرب. وهو نفسه يسميه ساخرا “تلون الغرب كالثعبان”. وهي أيضا مصطلحات وتشبيهات نازية في وصف النفاق الليبرالي الغربي