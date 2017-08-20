بعد انضمامه لجوقة التشبيح المصرية .. محمد صبحي : زرت سوريا لا إسرائيل و المنتقدون ” منحطون أخلاقياً “

نعم سافرت الي سوريا ولم اسافر إسرائيل

نعم سافرت الي سوريا الغالية

معرض دمشق الدولي .. وجه لي الدعوة وفنانين كثيرين وإعلاميين .. لم يوجه لي الدعوة نظام وَلَكِن استشعار شعبي بعدما شاهد لي برنامج مافيش مشكلة خالص حلقة في حب سوريا وقد مست المصريين قبل السوريين .. فالمعارضين .. أوبعض المنحطين اخلاقيا غضبوا لأني زرت سوريا . اذا كُنتُم سوريين رافضين النظام فالأولي والاشجع بكم تذهبوا لتغيير النظام اما اذا كُنتُم غير سوريين فعليكم تتركوا النظام لأهل البلد هم كفيلين به .. ذهبت باقتناع اساند الشعب السوري الذي عاني من الدمار والويلات والذبح والقتل والتهجير والاغتصاب وذبح الأطفال .. ذهبت لاشاركهم فرحتهم وهم يحتفون بي أني حققت رغبتهم لكي أتواصل معهم .. لقد زرت سوريا سنويا حتي ٢٠١٠ لم يغضب احد .. فلماذا لا تقبلون ان اعبر عن حبي لشعب سوريا وحرصي علي سوريا ان لا تنهار أوتقسم .. نعم انا مصري كما احترمت جيش بلدي في حربه مع الاٍرهاب الأسود وحمي مصر من التقسيم .. كذلك انا كعربي اتمني ان تتماسك سوريا وتعبر المؤامرة العالمية لتقسيمها وتهجير شعبها .. اما النظام فالشعب كفيل به .. نعم ذهبت الي دمشق لمدة يومين اكراما لشعبها أشعره ان هناك من يدافع عنه ويشعر بآلامه .. في ال ٤٨ ساعة زرت سوق الحميدية وشوارع دمشق القديمة والمسجد الأموي وقابلت الناس في الشوارع وفِي المطاعم .. شعرت بصدق أني في قلوبهم .. لقد بادلوني الحب كأنسان وفنان .. سعدت بزيارتي القصيرة جدا لسوريا وافتخر وأتشرف بزيارتي لها

.. اما من تجاوز علي الصفحة فقد ذهب بلا رجعة .. فأنا افتخر بسبعة مليون محترم علي صفحتي .. اشكر أعضاء الصفحة المحترمين واخوتي السوريين علي الصفحة