” خلصنا ” ! .. شرعي تنظيم داعش في القلمون الغربي يسلم نفسه مع عناصره ضاحكاً مستبشراً لحزب الله ( فيديو )

20 أغسطس، 2017
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نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله، أمس السبت، مقطعاً مصوراً يظهر تسليم عدد من عناصر تنظيم داعش أنفسهم لعناصر الحزب، ومن بينهم شرعي التنظيم في القلمون الغربي، أبو البراء الجريجيري.

وينحدر أبو البراء من بلدة “جراجير” في القلمون الغربي، والتي تقع غرب مدينة دير عطية، ويدعى أحمد وحيد العبد.

وظهر عناصر التنظيم في المقطع المصور ضاحكين وهم يركبون سيارتهم بكل أريحية، وفي المقابل لم يبد عناصر حزب الله أية خشية من وجود أحزمة ناسفة أو تفخيخ السيارة التي كان يستقلها العناصر.

ورد سائق السيارة جواباً على سؤال “لماذا تسلمون أنفسكم” بالقول: “خلصنا”.

وأثارت هذه المشاهد موجة من السخرية والسخط على الصفحات السورية واللبنانية على اختلاف توجهاتها.

ومن بين أبرز التعليقات: “بعد أن انتهت المهمة الموكلة لعصابة المخابرات داعش بالقلمون الغربي قاموا بتسليم الأرض وتسليم أنفسهم .. هل هذا مشهد لإرهابي يسلم نفسه وتعلوا وجهه الابتسامة؟”.

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3 آراء على “” خلصنا ” ! .. شرعي تنظيم داعش في القلمون الغربي يسلم نفسه مع عناصره ضاحكاً مستبشراً لحزب الله ( فيديو )”

  1. مزعوجين جماعة عكس السير من “انتصارات” الشيعة الرافضة المجوس على اهل السنة والجماعة .. تكبير.

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  3. بعني هاد الخبر شفناه على صفحة سوريا الأن مبارح ومن أول ثانيتين مبين إنو مسرحية سخيفة جداً, بس إنو نشوف نفس الخبر على صفحة عكس السير فما حلوة بحقكن بنوب وبشكل خاص إنو أعماق من شي أربع ساعات أعلنت عن إنو عدد قتلى حزب اللات والجيش اللبناني أمبارح واليوم زادو عن 100 ومعظمهم انقتلوا ب 3 سيارات مفخخة. فوين تسليم المناطق بالموصوع أنا مش عارف. معليش عمي اللي عم تدقق التعليقات قبل نشرها, انشر التعليق لأن ما فيهو لا تطبيل ولا تزمير لحدى بس الحيادية منيحة ومالها عيب.

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