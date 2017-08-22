صحيفة : عملية عسكرية غربية ضد ” الإرهاب في إدلب ” .. و خطة تركية من 3 نقاط لتجنبها خشية وقوع كارثة إنسانية

صحيفة : عملية عسكرية غربية ضد ” الإرهاب في إدلب ” .. و خطة تركية من 3 نقاط لتجنبها خشية وقوع كارثة إنسانية

قالت صحيفة “يني شفق” التركية، الثلاثاء، إن عملية عسكرية تتصدرها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا يجري الإعداد لها وتسريع خطواتها وذلك تحت مبرر الحرب على الإرهاب المتمثل في بقايا تنظيم القاعدة وعناصر “النصرة” المنضوين حالياً تحت اسم هيئة تحرير الشام.

لكن تركيا -بحسب الصحيفة- تخشى أن تؤدي هذه العملية إلى تقوية النظام السوري من خلال إنهاء أكبر معقل للمعارضة السورية المسلحة، بالإضافة إلى الخشية من وقوع كارثة إنسانية على حدودها.

وفي محاولة لتجنيب المحافظة مزيد من الويلات تجري جهات رسمية تركية اتصالات مع المعارضة السورية والتنظيمات الفاعلة في المدينة من أجل التوصل إلى حل ينفي أسباب القيام بعملية عسكرية في المحافظة، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “صباح” التركية، عن “يني شفق”، فإن المقترح التركي يتمثل في ثلاث نقاط أساسية وهي: تشكيل هيئة إدارة محلية مدنية للمدينة تتكفل في إدارة شؤونها الإنسانية والحياتية مع تحييد التنظيمات المسلحة عن إدارتها، ونقل العناصر المسلحة في المعارضة السورية إلى جهاز شرطة رسمي يتكفل بحفظ الأمن، بالإضافة إلى حل هيئة تحرير الشام.