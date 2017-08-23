حقيقة خبر ” زعيم المعارضة التركية يطلق تصويت لإعادة السوريين إلى سوريا “

تناقل ناشطون ومدونون، على نحو واسع، عنونه المصدر الأصلي الناشر بـ “زعيم المعارضة التركية يطلق تصويت لإعادة السوريين إلى سوريا .. شارك في التصويت !!”.

ولدى اطلاع عكس السير على الخبر في مصدره الأصلي، تبين أن لا صحة له على الإطلاق، وهو مبني على معلومة مغلوطة، ولا يمكن الجزم ما إذا إن كان المصدر قام بنشرها عن جهل أو عن قصد بهدف استغلال أهمية الموضوع بالنسبة للسوريين، لتحقيق مكاسب.

المعلومة الصحيحة هي أن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا “كمال كيليتشدار أوغلو”، صرح قبل أيام، بوجوب عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في تكرار منه لموقفه وموقف حزبه المعروف.

ولاحقاً، قام أحد المدونين الأتراك بنشر التصريح عبر موقع poltio.com، على شكل تصويت (هل أنت مع هذا التصريح ؟ نعم / لا)، ويمكن لأي شخص الاشتراك في الموقع وطرح أي قضية أو تساؤل أو استطلاع أو استفتاء ومشاركته مع الأعضاء الآخرين.

مواضيع متعلقة