بينهم سوري .. تركيا : القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب الآلاف من ” طيور الحسون ” إلى سوريا ! ( فيديو )

بينهم سوري .. تركيا : القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب الآلاف من ” طيور الحسون ” إلى سوريا ! ( فيديو )

ضبطت الجمارك التركية، التابعة لمعبر (أونجوبينار) الحدودي مع سوريا، في محافظة كليس، ألفين طير من نوع الحسون، محمّلة على ظهر شاحنة، حاول ركابها الخمسة إيصالها بشكل غير شرعي إلى سوريا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أمس الأربعاء، بحسب ماترجم عكس السير، إن قوات الجمارك التركية التابعة للمعبر، أوقفت الشاحنة التي تحمل الرقم (79 AR 698)، وأثناء عملية التفتيش عثرت على ألفي طير من نوع الحسون، كان ركاب الشاحنة الخمسة (بينهم سوري)، قد خبّؤوها داخل ستة أقفاص.

وتم إرسال الطيور إلى مديرية الحدائق والحفاظ على الطبيعة في محافظة كليس، وقامت المديرية بإطلاق الطيور مجدداً.

ووفقاً للمادة 5607 من قانون مكافحة التهريب، تم فرض غرامة مالية على المهربين الخمسة، بقيمة مليون ليرة تركية.

وأكد مسؤول مديرية الحدائق والحفاظ على الطبيعية في محافظة كليس “أيهان جوشكون”، أنهم لن يسمحوا بالمساس بأنواع الطيور المنتشرة في البلاد، طالباً من المواطنين الأتراك أن يكونوا أكثر حرصاً عليها.