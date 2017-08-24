نتنياهو لبوتين : الانتصار على ” داعش ” مرحب به .. لكن دخول إيران ليس مرحباً به

نتنياهو لبوتين : الانتصار على ” داعش ” مرحب به .. لكن دخول إيران ليس مرحباً به

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في ختام زيارته إلى روسيا عن قناعته بأن لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحديث حول النفوذ الإيراني في سوريا، خدم مصالح إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر” بعد جولة المحادثات مع بوتين في مدينة سوتشي جنوبي روسيا: “تناول الحديث إلى حد كبير محاولات إيران التمركز في سوريا في الأماكن التي هزم فيها داعش وانسحب منها”.

وشدد قائلا: “الانتصار على داعش أمر مرحب به، لكن دخول إيران ليس مرحبا به”، مضيفا أنه أدلى بتصريحات واضحة بهذا الشأن أمام بوتين.

واستطرد: “أقول عن لقاءاتي السابقة مع بوتين: كل لقاء خدم أمن إسرائيل ومصالحها.. وأعتقد أنه خدم المصالح الروسية أيضا.. وبناء على المحادثات التي جرت اليوم، أعتقد أنه يمكنني أن أقول نفس الشيء عنها”.

وفي وقت سابق كشف نتنياهو أنه قال للرئيس الروسي خلال لقائهما اليوم، إن إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد التهديد الإيراني وتهديدات أخرى بشتى الوسائل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن السبب الرئيسي لزيارة نتنياهو إلى سوتشي برفقة مدير جهاز الموساد، هو رغبة تل أبيب في أن تتقاسم مع الجانب الروسي، قلقها من تعزز النفوذ الإيراني في سوريا بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام. (RT)