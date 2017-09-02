حماة : مصادر نظامية تتحدث عن ” اقتحام عقيربات ” و السيطرة على كتل فيها

حماة : مصادر نظامية تتحدث عن ” اقتحام عقيربات ” و السيطرة على كتل فيها

دخلت ميليشيات بشار الأسد متعددة الجنسيات بلدة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي، يوم الجمعة، بعد معارك مع مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر عسكري نظامي قوله إن القوات الحكومية والقوات الرديفة سيطرت على كتل من الأبنية من الجهة الشمالية للبلدة من جهة قرية جنى العلباوي التي سيطر عليها الجيش، كما سيطر الجيش على كتل من الأبنية من الجهة الغربية، وإن عملية السيطرة على البلدة ربما تتم خلال ساعات.

وأكد المصدر “فرار حوالي 500 مدني من بلدة عقيربات باتجاه وادي السيد في منطقة وادي العذيب شمال غرب عقيربات، التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش، بهدف الوصول إلى مناطق سيطرة الجيش السوري”.

وأوضح المصدر أن عدد المدنيين الذين لا زالوا في بلدة عقيربات يقدر بحوالي 10 آلاف شخص.

وكانت قوات النظام طوقت بلدة عقيربات في 18 أب الماضي، وأدى قصفها العشوائي لاستشهاد العديد من المدنيين.