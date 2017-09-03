بالفيديو .. حفل زواج عراقي يتحول إلى مأساة إثر إطلاق أعيرة نارية

تحول حفل زفاف يتوقّع أنّه في #العراق ، إلى كارثة مفجعة بعد سقوط العشرات بين قتيل وجريح إثر إطلاق الأعيرة النارية.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجالا يطلقون الأعيرة النارية في الهواء احتفالا بالزواج، وفجأة سقط العديد من الحضور على الأرض بين قتيل وجريح، ما تسبب في حالة ذعر وهرع المواطنين للاطمئنان على المصابين.

ويُسمع في الفيديو صراخ المتواجدين على مُطلقي النار بضرورة وقف اطلاق الرصاص بعد سقوط عدد من الأشخاص مصابين وقتلى خلال ثوانٍ معدودة.