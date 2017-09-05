” اللواء ” رئيس الاتحاد الرياضي : ما يحققه المنتخب من إنجازات ” يأتي بفضل تضحيات الجيش العربي السوري “

” اللواء ” رئيس الاتحاد الرياضي : ما يحققه المنتخب من إنجازات ” يأتي بفضل تضحيات الجيش العربي السوري “

قال “اللواء موفق جمعة”، رئيس الاتحاد الرياضي النظامي، إن “المنتخب السوري” عازم على تحقيق الفوز على إيران، في المباراة المصيرية المنتظرة، اليوم الثلاثاء.

وقال جمعة في تصريح نقله الاتحاد الرياضي عنه، لدى وصوله لطهران، الاثنين: “اليوم وصلنا إلى طهران لنقف مع الجالية السورية واعضاء السفارة السورية وكل السوريين الشرفاء إلى جانب المنتخب الوطني لكرة القدم”.

وأشار جمعة إلى أن “ما يحققه المنتخب الوطني لكرة القدم وباقي الرياضيين السوريين من إنجازات رياضية مشرفة يأتي بفضل تضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء والجرحى”.

وأضاف “اللواء” أن “جميع الشعب السوري بكل مكوناته مستنفر لمتابعة اللقاء المرتقب والقيادتين السياسية والرياضية تنظر للمنتخب على أنه خير سفير لسورية رافعاً علمها الأغلى”.