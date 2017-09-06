” مايكروسوفت ” تعلن عن موعد إصدار خوذ الواقع المختلط المخصصة لـ ” ويندوز “

أكدت شركة #مايكروسوفت أن الـ 17 من أكتوبر المقبل، سيكون الموعد الرسمي لطرح خوذ جديدة للـ “واقع المختلط” المخصصة للعمل مع الأجهزة المزودة بنظام التشغيل #ويندوز .

ووفقا للخبراء في مايكروسوفت فإن “شركات Acer وHP وDell وLenovo وAsus ستقوم بطرح خوذ مميزة للواقع المختلط أو ما تسمى بخوذ Mixed Reality مخصصة للعمل مع الأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز، في الـ17 من أكتوبر المقبل، تزامنا مع طرح التحديث الجديد لنظام التشغيل ويندوز 10”.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، ستأتي الخوذة التي ستطرحها “Acer” بسعر منافس يصل إلى 299 دولارا فقط، فيما ستطرح “HP” خوذتها بـ 329 دولارا.

أما الخوذة التي ستطرحها “Dell” والتي عمل على تطويرها الخبراء الذين صمموا حواسيب “Dell XPS” و”Alienware”، فستأتي بهيكل أبيض مميز ومزودة بكابل للتوجيه، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، فضلا عن وسائد قابلة للتبديل، وقناع أمامي قابل للسحب وسعر يصل إلى 349 دولارا أي بنفس سعر خوذ “Lenovo” تقريبا.

وفيما يتعلق بـ “Asus” فمن المتوقع أن تأتي خوذتها بتقنيات أكثر تطورا وواجهة مغطاة بزجاج ثلاثي الأضلاع، وبسعر يصل إلى 535 دولارا، لكنها لن تطرح في الأسواق رسميا قبل ربيع 2018.

جميع هذه الخوذ قادرة على إظهار واقع جديد وصور مميزة من خلال دمج البيئة أو المحيط الواقعي بعناصر من الواقع الافتراضي، أي تسمح بخلط أجسام منتجة إلكترونيا مع الأجسام الموجودة في الواقع المحيط في بيئة واحدة.

كما صممت هذه النماذج للتعامل مع أنظمة التشغيل ويندوز، والألعاب التي يتم تحميلها من متجر “Windows Store” الإلكتروني، ومشاهدة الأفلام والفيديوهات والصور والتفاعل معها.