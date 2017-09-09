” أندرويد أوريو ” يسرق بيانات المستخدمين سراً !

أصدرت غوغل مؤخرا النسخة التجريبية من #أندرويد #أوريو ، إلا أنه تم الإبلاغ عن مشكلة غير اعتيادية في نظام التشغيل لدى المستخدمين الأوائل للنسخة الحديثة.

وتشير الشكاوى إلى أن نظام التشغيل الجديد للهواتف المحمولة يحوي مشكلة تتعلق باستهلاك إنترنت بياناتهم المتنقلة حتى في حال استخدامهم لشبكة واي فاي.

وتعد هذه المسألة أمرا مقلقا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم حزم إنترنت متنقلة محدودة.

وتم رصد هذه المشكلة في البداية من قبل أحد مستخدمي موقع “Reddit” والذي يحمل اسم “Unusual_Sauce” والذي قال عبر الموقع إنه “بعد التحديث إلى أوريو الليلة الماضية، تلقيت تنبيها بارتفاع كبير في استخدام البيانات على الرغم من أنني كنت متصلا بشبكة الواي فاي”.

وادعى مستخدم آخر يحمل اسم “St_maunsell” أنه واجه المشكلة ذاتها، بعد أن وصله تحديث أندرويد أوريو.

ويرجع ذلك إلى خلل يتعلق بإبقاء خدمة البيانات المتنقلة مُشغلة أثناء اتصالهم بشبكة الواي فاي، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، وقد تم إبلاغ غوغل بهذه المشكلة والتي أفادت بدورها بأنها تعمل على إصلاحها قبل طرح نظام التشغيل بشكل رسمي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وحتى معالجة هذه المسألة، يمكن للمستخدمين الذين حصلوا على النسخة التجريبية من أندرويد أوريو إيقاف تشغيل البيانات المتنقلة في قسم إعدادات الهاتف عند استخدام شبكة الواي فاي.