آية الله بشار اسماعيل شمس الواعظين يروي قصة استلام نصر الله و بشار الأسد لراية علي بن أبي طالب ! ( فيديو )
آية الله بشار اسماعيل شمس الواعظين يروي قصة استلام نصر الله و بشار الأسد لراية علي بن أبي طالب ! ( فيديو )
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