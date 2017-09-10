آية الله بشار اسماعيل شمس الواعظين يروي قصة استلام نصر الله و بشار الأسد لراية علي بن أبي طالب ! ( فيديو )

10 سبتمبر، 2017
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آية الله بشار اسماعيل شمس الواعظين يروي قصة استلام نصر الله و بشار الأسد لراية علي بن أبي طالب ! ( فيديو )

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