المحار يتصدر قائمة المقويات الجنسية دون منازع

دراسات عديدة تقدم طرق التغذية الصحيحة للحفاظ على الصحة الجنسية، وهناك عدد كبير من الأطعمة التي تدعم بالفعل الخصوبة لدى الرجال، ووضع موقع “إيت زيس نوت ذات” نوع معين من الأطعمة البحرية على رأس قائمة المقويات الجنسية الطبيعية وهو المحار أو ما يُعرف بالجندوفلي.

وأكد الموقع حسب دراسات أن الجندوفلي من المأكولات البحرية التي تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين B12 والزنك وكليهما يحفز الجسم على إنتاج هرمون التستوستيرون “هرمون الذكورة”، وفق ما نقلت صحيفة المصري اليوم، كما يحتوي المحار أو الجندوفلي على فيتامين D وحمض الأسبارتيك، وهو حمض أميني يعزز مستويات هرمون تستوستيرون المنخفضة كما يحسن نوعية الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين يعانون ضعف الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

وأضاف الموقع، أن المحار لا يؤثر على القدرة الجنسية فحسب، بينما يؤثر على القدرة البدنية للرجال أيضاً من خلال دعم الكتلة العضلية، حيث يساعد الزنك الموجود داخل المحار على بناء العضلات مستفيداً من البروتين الذي يتناوله الرجل.

ونصح الموقع بتناول المحار بأي طريقة، فيمكن تناوله مطبوخاً أو حتى نييء، كما يمكن تناوله على شكل شوربة فاتحة للشهية.