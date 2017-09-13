المجلس الوزاري للجامعة العربية يرفض بالإجماع استفتاء الإقليم الكردي

أصدر المجلس الوزاري للجامعة العربية، الأربعاء قرارا بالإجماع، يؤكد رفض استفتاء الإقليم الكردي شمالي العراق المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر / أيلول الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، في تصريح مكتوب اطلعت عليه “الأناضول”، إن المجلس الوزاري أصدر بالإجماع قرارا برفض إجراء هذا الاستفتاء، “لعدم قانونيته، وتعارضه مع الدستور العراقي الذي يجب احترامه والتمسك به”.

وأشار إلى أن “قرار المجلس الوزاري يدعم وحدة العراق، لما تمثله من عامل رئيسي لأمن واستقرار المنطقة، وأن تهديد هذه الوحدة يمثل خطرا على أمن المنطقة وقدرة دولها وشعوبها على مواجهة الإرهاب”.

والثلاثاء، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على رفض استفتاء الإقليم الكردي شمالي العراق، وألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق.

والاستفتاء المزمع إجراؤه غير ملزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. ويرفض التركمان والعرب شمول محافظة كركوك، وبقية مناطق المتنازع عليها بالاستفتاء.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق الذي أقر عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.

كما ترفض الجارة تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.(ANADOLU)