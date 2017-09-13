قيداه و غطيا عينيه و قاما بسرقته .. ألمانيا : محاكمة لاجئين سوريين قتلا سورياً آخر بطريقة وحشية

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، الثلاثاء، إن محاكمة لاجئين سوريين قتلا لاجئاً سورياً آخر، في مدينة بامبرغ، بولاية بافاريا في ألمانيا.

وأشارت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن الادعاء العام وجه للسوريين اتهامات القتل والسرقة المشتركة.

ويرى الادعاء العام، أنه ثبت أن الشابين السوريين (22 و 19 عاماً) قد قتلا سورياً آخرا في نزل اللاجئين “تسابفيندورف”بعدة طعنات وبواسطة الخنق أيضاً.

وقام السوريان بتغطية عيني ضحيتهم، البالغ من العمر 26 عاماً، وربطه.

وأضافت الصحيفة: “قد تكون دوافع المجرمين الوحشية، الناشئة عن الجشع، هي التي أدت بهما إلى قتل الشاب لإخفاء جريمة أخرى، حيث أنه وفقاً للنتائج التي توصلت إليها الشرطة، فقد علم الضحية في السابق، أن الشابين يريدان ارتكاب جريمة قتل وسرقة في حق رجل آخر، لهذا قاما بقتله حتى لا يفتضح أمرهما”.

وبعد أيام قليلة من ارتكاب الجريمة، تمكن المحققون من اعتقال السوريين، اللذين اعترفا بجريمتهما، وسوف تقرر محكمة بامبرغ في وقت لاحق، موعد المحاكمة.