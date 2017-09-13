في مسعى لوقف استفتاء استقلال كردستان العراق .. قاسم سليماني يصل أربيل

أفادت وسائل إعلام عراقية وإيرانية، الثلاثاء، أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وصل في وقت متأخر من مساء الإثنين إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، لمنع مساعي رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالمضي قدماً في إجراء الاستفتاء للانفصال عن العراق.

وقالت صحيفة “مشرق نيوز” الإلكترونية، “إن الجنرال قاسم سليماني يتنقل حالياً بين أربيل والسليمانية؛ للتفاوض مع المسؤولين الأكراد لمنع إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان العراق”، مشيرة إلى أن سليماني اجتمع بقادة في حزب الاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني لبحث الملف.

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، “إن ما يقوم به مسعود بارزاني لن يخدم مستقبل الكرد وسيؤدي أيضا إلى زعزعة الأمن في إقليم كردستان العراق”.

وأوضح عبد اللهيان بحسب مانشر موقع ارم نيوز ، “أن خطأ بارزاني الاستراتيجي الجديد هو الاستعجال بالدخول في عملية تؤدي إلى التلاعب بأمن ومستقبل العراق”.

وكانت إيران قد أعلنت موقفها الرافض لإجراء استفتاء انفصال كردستان عن العراق، وحذّرت من خطورة ذلك، حيث أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاتي، أن إجراء الاستفتاء في كردستان خطوة تفتقد إلى الرصيد القانوني، وستكون لها تبعات ضد الأمن في المنطقة وفي العراق، لا سيما في إقليم كردستان.