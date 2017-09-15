صور لأفرادها و هم يتفاخرون بالأموال و الأسلحة .. شهادات مؤلمة للأطفال السوريين الذين تم استغلالهم من قبل عصابة تسول في تركيا ( فيديو )

صور لأفرادها و هم يتفاخرون بالأموال و الأسلحة .. شهادات مؤلمة للأطفال السوريين الذين تم استغلالهم من قبل عصابة تسول في تركيا ( فيديو )

نشرت وسائل إعلام تركية معلومات جديدة عن عصابة التسول التي كانت تستغل عشرات الأطفال السوريين في أعمالها.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، أن قوات الأمن حررت عشرات الأطفال الذين تم استئجارهم من عائلاتهم في اسطنبول وهاتاي وأضنة، وألقت على 12 سورياً متورطاً، في عملية ضخمة خطط لها لأشهر.

وجاء في إفادات الأطفال، بحسب الصحيفة، أن أفراد العصابة كانوا يعاقبونهم إن عادوا ليلاً دون الحصول على ما لا يقل عن 100 ليرة، حيث يتعرضون للضرب بالخرطوم حتى الإغماء، ويحرمون من الطعام، ويعاقب بالعقاب ذاته من يحاول مساعدتهم.

وقال طفل كان قد تعرض لحادث سير خلال قيامه بالتسول، إن أفراد العصابة قاموا باختطافه من المستشفى الذي نقل إليه، وأجبروه على متابعة عمله رغم تعرضه لكسر في الساق.

وعثرت الشرطة، بعد تفتيش هواتف المقبوض عليهم من أفراد العصابة، (AksAlser.com)، بصور تظهر تفاخرهم بما يفعلون والأموال التي يقومون بجنيها عبر استغلال الأطفال، إضافة لحمل بعضهم أسلحة.

وذكرت الصحيفة أن أفراد العصابة قاموا باستئجار الأطفال من عائلاتهم مقابل ألف ليرة تركية، زاعمين أنهم سيعملون في بيع المناديل وزجاجات المياه.

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